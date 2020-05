Lazio, scontro tra Lotito e i giocatori sugli stipendi. Non vuole pagare marzo e aprile

Claudio Lotito si adegua alla linea degli altri club di Serie A verso il taglio degli stipendi. Lo scrive il Messaggero. Il presidente della Lazio è pronto al taglio dei mesi di marzo e aprile e, qualora non si tornasse a giocare il campionato, anche quelli di maggio e giugno. E tutto dopo aver assicurato ai calciatori biancocelesti che non avrebbero subito alcuna decurtazione.

“Ieri Lotito ha convocato la squadra nel pomeriggio e ne ha dato l’annuncio a Formello. Dibattito di quasi due ore molto acceso: in una conference call a marzo aveva promesso ai suoi uomini di non trattenere i 4 milioni per tenere alte le motivazioni della lotta scudetto. Invece ora il rischio è doppio. I mesi da decurtare diventerebbero quattro in caso di non ripartenza del campionato. Il confronto era atteso da tempo, ma il gruppo non s’aspettava proprio questo epilogo. E nemmeno lo staff tecnico che, come i giocatori, deve ancora percepire la busta paga, oltre 1.9 milioni di bonus individuali e premi (pagabili entro il 30 settembre), secondo quanto riferito dall’ultimo bilancio”.