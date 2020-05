L’allenatore del Newcastle: «In tanti sono contrari al ritorno della Premier il 12 giugno»

Steve Bruce al Telegraph: «Non si può cominciare prima del 30 giugno. Servono almeno sei settimane di preparazione, altrimenti sarebbe troppo alto il rischio di infortuni»

Il Telegraph ha raccolto in esclusiva alcune dichiarazioni del tecnico del Newcastle Steve Bruce. L’allenatore che c’è una vasta opposizione ai piani della Premier League di ripartire il 12 giugno. I giocatori non sono pronti a giocare hanno bisogno di più tempo per prepararsi. Si dovrà aspettare la fine di giugno.

Il Telegraph scrive che Bruce è il primo manager a rivelare dettagli chiari su ciò che è stato detto all’incontro in videoconferenza di mercoledì scorso. La Premier è in ritardo rispetto alla Serie A. Lunedì si voterà per il ritorno agli allenamenti individuali.

Un discreto numero di giocatori, tra cui Danny Rose del Newcastle, hanno espresso le loro preoccupazioni per il ritorno in campo. Bruce ha ripetuto che non avrebbe avuto alcun problema se qualcuno del Newcastle si rifiutasse di allenarsi, ha chiesto più rispetto per coloro i quali non vogliono mettere a rischio le loro famiglie.

Per Bruce i calciatori non saranno pronti il 12 giugno. Sono stati fermi otto settimane, il periodo più lungo di inattività della loro carriera. Hanno bisogno di almeno sei settimane di preparazione, come avverrebbe nella preparazione estiva. «Giocheremmo anche sei amichevoli». Ha ricordato che calciatori correrebbero il rischio di gravi infortuni se si cominciasse il 12 giugno.

«Abbiamo bisogno di un tempo di preparazione adeguato per riportare i calciatori in forma. Avremmo bisogno di almeno sei settimane. Non vedo come possiamo giocare prima della fine di giugno».