La procura Figc apre un’inchiesta sul caso Lotito-Zarate a Le Iene

Lo ha deciso il capo della Procura, Giuseppe Chinè, dopo aver appreso le anticipazioni del servizio

Secondo quanto riporta l’Ansa, il capo della Procura della Figc, Giuseppe Chinè, ha deciso di aprire un procedimento su Lotito e Zarate dopo aver appreso le anticipazioni del servizio de Le Iene che sarebbe dovuto andare in onda stasera e poi annullato.

“Al riguardo – spiegano ambienti della Procura – sarà acquisita la documentazione dell’inchiesta già a suo tempo svolta dalla Procura Federale sulla medesima vicenda e le immagini del servizio annunciato al momento per martedì prossimo”.

Ricordiamo che con il servizio in programma, Le Iene accusavano il presidente della Lazio di aver pagato in nero una parte dello stipendio del calciatore. La versione raccolta era quella del suo procuratore. Per questo motivo la trasmissione ha deciso di rinviare la messa in onda per dare modo al patron biancoceleste di difendersi.