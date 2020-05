La prima di Sloan a Napoli: “Pensavo di conoscere tutto dell’Italia, poi sono arrivato a Napoli”

Il comico britannico, morto ieri sera a Menfi per una crisi respiratoria in uno dei suoi ironici interventi in cui racconta la sua prima volta a Napoli

È morto ieri a Menfi a 51 anni il comico britannico John Peter Sloan. Le ragioni della sua morte dovrebbero essere una violenta crisi respiratoria per cui nulla hanno potuto i sanitari dopo il ricovero

Viveva in Italia, era anche tifoso del Napoli ed era stato per anni l’inviato per “Quelli che il calcio” proprio per la squadra azzurra.

“I miei amici più importanti sono a là. Quando facevo il cantante, ero anche sulle navi, dove l’equipaggio è sempre napoletano: mi hanno convertito loro”.

La passione per i colori azzurri l’aveva spiegata pochi anni fa, in una intervista.

“Quando facevo il cantante, ero anche sulle navi. E quando lavori sulle navi, l’equipaggio è sempre napoletano: mi hanno convertito loro. I miei amici più importanti sono a Napoli, la mia squadra inglese resta il Birmingham, ma con il Napoli abbiamo in comune la sofferenza”.

In questo video racconta, con la sua solita ironia, della prima volta che è stato a Napoli “Ero disperato! Vivevo da tanti anni in Italia e pensavo di aver capito la lingua e tutto, poi vai a Napoli e cazzarola, tutto diverso. Quando sono arrivato doveva venirmi a prendere il mio amico Tammaro e io guardavo in strada per cercarlo e ovviamente lui era parcheggiato sul marciapiede….”