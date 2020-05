La polizia inglese vuole che il Liverpool vinca il titolo in campo neutro

La posizione più morbida della polizia inglese ha favorito l’accordo per la ripartenza della Premier League disinnescando la bomba “campi neutri” che aveva spaccato i club in due fazioni. Portato a casa il risultato però (la Premier riparte il 17 giugno), le autorità sono tornate alla carica: in particolare chiedono che alcune partite di cartello siano comunque spostate in campo neutro, soprattutto quelle che potrebbero segnare la vittoria aritmetica del titolo del Liverpool.

Insomma la polizia vorrebbe che tutte le partite dei Reds, in casa e fuori casa, fino alla festa, si giocassero in altri luoghi. Il Telegraph scrive che le partite “incriminate” dovrebbero essere Manchester City-Liverpool, Manchester City-Newcastle, Manchester United-Sheffield United, Newcastle-Liverpool e Everton-Liverpool.

Mark Roberts, il vicecapo della polizia del South Yorkshire, responsabile del servizio di polizia nel Regno Unito, ha rilasciato una nota all’agenzia di stampa PA:

“Le nostre discussioni con la Premier League durante questo processo sono state positive. Abbiamo raggiunto un consenso bilanciando le esigenze del calcio e riducendo al minimo le nostre richieste. La maggior parte delle partite restanti si giocheranno in casa e fuori casa come da programma, con un piccolo numero di match che invece si dovranno svolgere in campi neutri, i quali devono ancora essere concordati”.

I club terranno un’ulteriore riunione il 4 giugno sull’opportunità di proseguire la stagione su questa base.