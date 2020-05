La Nba vuole riprendere con i play-off per tutti. Addio regular season

Congelare la stagione regolare, cancellare le restanti gare e passare direttamente ai playoff senza vincolo di conference. Tutto a Orlando, Disney world

Nella “bolla” non c’è posto per tutti. In realtà le 1.500 persone stimate che servirebbero per riavviare il mostro NBA a Disney World c’entrerebbero pure, ma il basket americano sta studiando una soluzione per snellire la ripresa. Ormai l’ipotesi “tutti a Orlando” pare l’unica percorribile, ma per gestire al meglio il carrozzone organizzativo sul tavolo del commissioner Adam Silver c’è l’idea di congelare la stagione regolare, cancellare le restanti gare e passare direttamente ai playoff.

Brian Windhorst di ESPN dice che le possibilità che 30 squadre partano per la Florida è davvero “molto flebile”: “Ci sono davvero buone chance che tornino a giocare in 16, le squadre che con le classifiche attuali sarebbero qualificate ai playoff. In questo caso ci sarà l’occasione di considerare una nuova soluzione che sta molto a cuore a Silver: sfide incrociate dalla prima all’ultima squadra, senza tenere conto delle Conference d’apparenza”.

Playoff integrali insomma, prime contro ultime e via così, in un tabellone che incastrerebbe da subito sfide dal fascino inedito, per il finale di stagione del basket americano. Si sfiderebbero immediatamente Lakers e Brookliyn Nets, anche se Lebron James non troverebbe Kyrie Irving e Kevin Durant, infortunati.

I campioni in carica, i Toronto Raptors affronterebbero una delle franchigie più giovani e toste: i Memphis Grizzlies. I Clippers troverebbero i Mavericks di Dallas, i Celtics contro Philadelphia, i Denver Nuggets contro Indiana Pacers, gli Houston Rockets contro Utah, Miami Heat contro gli Oklahoma City Thunder, e i Milwaukee Bucks contro gli Orlando Magic.