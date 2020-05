L’NBA fa sul serio: in campo a luglio nella “bolla” di Disney World

Secondo The Athletic il parco in Florida ha sbaragliato i concorrenti. Per Espn l’1 giugno tornano gli stranieri, e per metà luglio dovrebbe ripartire il campionato. Non si sa ancora in che formato

Il Walt Disney World Resort di Orlando non è più solo un’ipotesi. È l’unica ipotesi. Ora l’NBA fa sul serio, e comincia a stilare un cronoprogramma per la ripresa. Secondo un’indiscrezione di The Athletic, la “bolla” in Florida, con tutta la lega chiusa nel megacomplesso per concludere la stagione, è la soluzione ormai sul tavolo del commissioner Adam Silver.

Secondo ESPN le squadre attendono le linee guida per poter richiamare alla base i giocatori, anche quelli che sono all’estero. La data è l’1 giugno, quando gli “stranieri” al rientro dovranno cominciare una probabile quarantena di 14 giorni e gli allenamenti individuali attualmente in corso potranno prendere una nuova forma. Seguiranno due o tre settimane di training camp, per poi scendere campo entro la fine del mese di luglio.

È ancora in discussione tra NBA e NBPA il formato della ripresa, non si sa ancora per esempio se tutte le 30 squadre verranno coinvolte.