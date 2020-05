La Formula Uno lancia un canale web per denunciare le scorrettezze

La linea diretta consentirà di effettuare denunce sul comportamento dei rivali in forma anonima, in modo da garantire l’assenza di eventuali ritorsioni.

La Formula Uno avrà un canale web sospetti. Questo sarebbe lo scopo dell’iniziativa annunciata dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) per trasformare la Formula uno in uno sport più pulito e lontano da ogni tipo di sospetto.

Il un canale web sarebbe a disposizione dei team che potranno avvertire di possibili dubbi sul modo di agire dei concorrenti.

L’idea sembra nata dopo quanto accaduto recentemente tra la Federazione e la Ferrari, arrivate a un accordo sull’uso della Power Unit. In molti avevano sollevato dubbi sulla decisione e chiesto di conoscere i motivi per cui si era deciso a soprassedere. L’idea che il presidente Jean Todt, che vanta un lungo passato in “Rosso” nelle vesti di team principal, potesse avere avuto un modo di agire differente era nata in molti.

La linea diretta consentirà di effettuare denunce sul comportamento dei rivali in forma anonima, in modo da garantire l’assenza di eventuali ritorsioni.