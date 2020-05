La curva Fiesole si schiera per lo stop: «Scelta folle. Se ripartite, avrete il nostro disprezzo»

La curva Fiesole si schiera contro la ripresa del campionato. Su Repubblica Firenze il comunicato degli ultras della Fiorentina.

“La curva Fiesole non ci sta: «Se ripartite, lo farete da soli. E assieme al vostro profitto avrete il nostro disprezzo, per questa folle scelta». Una presa di posizione netta, che segue altre tifoserie che nei giorni scorsi già si erano schierate contro l’eventuale ripresa del campionato di calcio. «Nel bel mezzo di una pandemia, con centinaia di persone che ci lasciano ogni giorno, con i lavoratori delle categorie più a rischio che ad oggi non riescono ancora ad accedere ai test per verificare il proprio stato di salute — scrivono i tifosi della curva nel loro comunicato — pensare alla ripartenza della Serie A è inaccettabile». I tifosi poi rivolgono un abbraccio ai positivi al coronavirus della Fiorentina ma ribadiscono il loro dissenso”.