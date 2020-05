Kiss Kiss: Giuntoli ha dato l’ultimatum a Milik

Se l’attaccante polacco non rinnova, l’unica soluzione per il Napoli è cederlo quest’estate per non rischiare di perderlo a parametro zero nel 2021

Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il ds degli azzurri, Giuntoli, avrebbe già comunicato a Arkadiusz Milik che per il suo futuro esistono solo due strade percorribili.

Se l’attaccante polacco dovesse decidere di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 l’unica alternativa sarebbe la cessione visto che i partenopei non vogliono tenere il giocatore con il rischio di perderlo a parametro zero l’estate prossima