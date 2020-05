Gazzetta: il Napoli ha offerto a Milik 5 milioni a stagione

Il polacco decida: o firma entro 20 giorni o va sul mercato. A 50 milioni. Il Napoli vuole una clausola di 100 milioni (il polacco di 50)

Il Napoli dà l’ultimatum a Milik. Ha venti giorni per decidere di rinnovare, altrimenti sarà messo sul mercato. E non sarà venduto a meno di 50 milioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Non solo. Come detto in principio, Giuntoli ha anche avvertito il procuratore Pantak che il Napoli prenderà in considerazione solo offerte a partire da 50 milioni.

A Milik il Napoli ha proposto un prolungamento fino al 2024 a 5 milioni a stagione, praticamente con uno stipendio raddoppiato. Ma gli ostacoli sono due. Il primo è rappresentato dalla clausola di 100 milioni che De Laurentiis vorrebbe inserire nel nuovo accordo.

“Pantek ne ha discusso con Giuntoli, ritenendola eccessiva e chiedendone la riduzione fino a 50 milioni. Una pretesa che il presidente ha respinto, infastidito pure dall’atteggiamento dell’agente del giocatore. Ma se Milik aprisse uno spiraglio per riprendere la trattativa, probabilmente la clausola potrebbe essere rivista, modificata, ma non alle cifre indicate dalla controparte”.

L’altro ostacolo è che Milik non gradisce la concorrenza di Mertens.