Ispettori e gps per il distanziamento, la Premier si allena “sotto scorta”

Da oggi i club inglesi possono allenarsi in piccoli gruppi e senza contatto. La lega manderà un’ispettore su ogni campo, a sorpresa, per controllare il rispetto delle norme

Ispezioni a sopresa, tracciamento gps, analisi dei video. La Premier si prepara alla ripresa del campionato (molto probabilmente il 19 giugno) “sotto scorta”: le linee guida per gli allenamenti distanziati sono ferree il controllo va di conseguenza.

Da oggi le squadre inglesi possono allenarsi in piccoli gruppi, ma senza contatti. “A poco a poco, ci proponiamo di intensificarlo in modo da poter avere un ispettore in ogni campo di allenamento“, ha dichiarato Richard Garlick, direttore del campionato. “Ciò ci consentirà di garantire la conformità ai protocolli”

Garlick aggiunge: “Stiamo cercando di coinvolgere il nostro team indipendente di ispettori che aumenteremo nei prossimi giorni, il che ci darà la possibilità di effettuare ispezioni presso i campi di allenamento senza preavviso”.

Dopo l’incontro di lunedì Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha anche rivelato che resta nei piani una celebrazione per i vincitori del titolo, ovviamente il Liverpool: “Proveremmo a farlo a meno che non fosse possibile per motivi di sicurezza”.