In programma incontro Napoli-Sepe. Si discuterà anche di Di Lorenzo e Mario Rui

Lo scrive Tuttomercatoweb.

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, sarebbe in programma un incontro tra il Napoli e l’agente di Luigi Sepe. Il portale specializzato in mercato scrive che c’è la concreta possibilità che il portiere torni al Napoli, anche in virtù della compilazione delle liste della Serie A.

Il Parma avrebbe l’obbligo di riscatto ma dietro il pagamento di una cifra relativamente bassa potrebbe anche far cadere l’opzione. Bisogna capire chi sarà il titolare scelto da Gattuso, tra Meret e Ospina. L’allenatore del Napoli preferisce Ospina, mentre il giovane friulano è particolarmente apprezzato dal presidente De Laurentiis.

Contestualmente, si parlerà anche dei possibili prolungamenti di Di Lorenzo e Mario Rui, rappresentati dallo stesso agente di Sepe, Mario Giuffedi. Di Lorenzo potrebbe rinnovare fino al 2025. Mario Rui, invece, fino al 2024.