In Bundesliga niente controlli antidoping in allenamento

L’agenzia tedesca antidoping: «ricominceremo la seconda settimana di giugno, fin qui solo test volontari». E ovviamente quelli a fine partita

Fin qui in Bundesliga l’antidoping ha proceduto a velocità di crociera decisamente bassa. Nessun test ai calciatori in allenamento. Né tantomeno alcun controllo effettuato durante la preparazione alla ripresa del campionato. Lo scrive la Faz.

Andrea Gotzmann il capo della Nada, l’agenzia nazionale antidoping, ha detto che bisognerà tornare a piccoli passi alla normalità. Adesso – ha detto durante la conferenza annuale – cominceremo i prelievi durante gli allenamenti. A partire dalla seconda settimana di giugno. I controlli sono stati effettuati solo dopo le partite.

I controlli sono stati sospesi a causa delle restrizioni alla vita pubblica per la pandemia. Fin qui si è proceduto con test su base volontaria: una piccola puntura sul braccio, prelevando 0,02 millilitri di sangue.

Gotzmann ha detto che com unque le sue previsioni non sono nere in vista delle Olimpiadi del 2021. Prima, molto prima, a fine agosto, c’è il Tour de France.

Nel 2019, la Nada ha raccolto 12.910 controlli tra allenamenti e gare, prelevato 17.498 campioni, circa tre quarti di urina e un quarto di campioni di sangue e registrato 82 violazioni delle normative antidoping. Sono state avviate 24 procedure, in 16 casi sono state imposte sanzioni. 44 le segnalazioni – da parte di informatori – di sospette violazioni che avrebbero portato a controlli mirati. Nel dieci percento dei casi, queste segnalazioni hanno portato a risultati di analisi positivi.