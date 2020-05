Il “ritocco dei dati” della Lombardia potrebbe avere ripercussioni sul calcio

Marco Bernardini sulle pagine di Calciomercato.com riporta un’ipotesi che sta prendendo forma in alcuni ambienti negli ultimi giorni, relativa ai dati della Lombardia e ad un eventuale ritocco verso il basso che potrebbe avere ripercussioni anche in relazione alla possibile ripartenza del campionato di calcio

Non è una notizia, per il momento, ma neppure una fake news. Soltanto una supposizione, sostenuta nero su bianco, da un’analisi eseguita dalla fondazione Gimbi di Bologna, la quale se trovasse riscontro ufficiale potrebbe scatenare un legittimo putiferio a livello sanitario, sociale e anche politico. Gli esperti che stanno verificando l’andamento della linea di contagio del coronavirus dopo l’avvio della Fase 2 scrivono e dicono (su Radio 24, per esempio) che la Lombardia avrebbe “aggiustato” i dati relativi alla pandemia in atto pur di arrivare in tempo alla ”riapertura” prevista tra regioni. Gli analisti dell’istituto emiliano affermano che i numeri reali in rapporto tra tamponi eseguiti e persone trovate positive impediscono alla regione lombarda di essere presa in considerazione per l’eventuale nulla osta agli abitanti valido per muoversi dal proprio territorio. La medesima cosa avverrebbe, stando a quanto viene riferito dagli esperti, per il Piemonte e per la Liguria anche loro “fotografate” come zone rosse dalle quali sarebbe rischioso entrare o uscire. Dal Pirellone si sono affrettati a smentire l’analisi fatta e soprattutto è stato manifestato sdegno per l’accusa di aver volutamente ”taroccato” le tabelle informative sul corso dell’attività virologica in atto