Il presidente del Gremio: “Everton? “Non abbiamo alcuna proposta”

Romildo Bolzan Jr a Radio Gaucha: “C’è stata più di un mese fa quella conversazione tra i rappresentanti del giocatore e il Napoli che poi non è progredita”

Romildo Bolzan Jr, il presidente del Gremio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Gaucha nel corso della trasmissione Show dos Esportes, parlando anche della situazione relativa ad Ederson Soares, obiettivo di mercato del Napoli.

Presidente do Grêmio Romildo Bolzan Júnior no ar no Show dos Esportes na Gaúcha

— Diori Vasconcelos (@dioriv) May 26, 2020