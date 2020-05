Il Newcastle su Koulibaly. De Laurentiis fissa il prezzo d’asta a 100 milioni

Secondo Sportmediaset, il club inglese, complice la nuova proprietà, ha intenzione di investire grandi cifre nella campagna acquisti. Il presidente del Napoli non cederà facilmente

Che Kalidou Koulibaly stuzzicasse la curiosità di diversi club nel mondo non è una novità. Ma secondo quanto scrive Sportmediaset, per il difensore senegalese si sta muovendo anche il Newcastle che, complice il cambio di proprietà, ha tutta l’intenzione di impegnarsi in una campagna acquisti di tutto rispetto.

Ma chiunque vorrà provare ad accaparrarselo dovrà fare i conti con Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli non ha intenzione di cedere: vuole incassare 100 milioni dalla cessione di Koulibaly e vorrebbe scatenare un’asta in Inghilterra.