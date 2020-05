Il Napoli pubblica sui social il suo best 11 argentino, e non c’è Higuain

Nella foto postata per celebrare il “Dia della Patria” ci sono ovviamente Maradona e Lavezzi. C’è persino Pineda. Ma non il bomber “traditore”

C’è Maradona, ovviamente. C’è Bertoni. Ci sono Lavezzi e Datolo, Campagnaro e Fernandez, Ayala e Andujar, i due Sosa, José e Roberto. C’è pure Mauricio Pineda. Chi manca?

E’ la formazione best 11 degli argentini che hanno indossato la maglia del Napoli. L’ha postata sui social in lingua spagnola il Napoli per celebrare a modo suo il “Dia della Patria” argentino, la festa nazionale che celebra la formazione del primo governo argentino dopo la rivoluzione di maggio del 1810. E nella foto si avverte un’assenza pesante: Gonzalo Higuain.

Il Napoli ha cancellato dalla sua storia “argentina” il cannoniere da 36 gol in una stagione, con il quale ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa. Il grande tradimento, il turbolento passaggio alla Juventus, non è stato evidentemente perdonato. E Higuain ha perso il passaporto da napoletano-argentino.

¡Con este equipo salimos a ganar en cualquier cancha! 🇦🇷 ¡Feliz Día de la Patria para todos los argentinos! #25DeMayo #ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/kUeFckvTNq — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) May 25, 2020