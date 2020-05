Il Napoli ha pronta un’offerta di 22 milioni per Boga. Il Sassuolo ne chiede 35

Lo scrive Nicolò Schira (Gazzetta) su Twitter. E’ la prima offerta ufficiale per l’esterno. Contatti ben avviati da dicembre con l’entourage del giocatore

Il Napoli è fermamente convinto nel voler proseguire la sua corsa per portare Jeremie Boga in azzurro. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira scrive su Twitter che il club di De Laurentiis ha pronta la sua prima offerta ufficiale per il calciatore del Sassuolo. Pronti 22 milioni. Il Sassuolo, però, valuta il suo esterno offensivo 35 milioni.

I contatti con l’entourage del calciatore, scrive Schira, sono bene avviati sin dal mese di dicembre.

