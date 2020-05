Il Mattino: domani alle 10.30 riprendono gli allenamenti del Napoli

Se non verrà ripreso il campionato il Napoli andrà a Dimaro a luglio, per il ritiro estivo, prima della ripresa della Champions, prevista tra il 7 e il 9 agosto

Dopo l’esito del primo tampone si aspetta oggi quello del secondo e se non ci saranno colpi di scena, riporta il Mattino, domani alle 10.30 il Napoli dovrebbe riprendere gli allenamenti individuali. Sui campi di Castel Volturno non ci potranno essere più di 4 giocatori per turno che si alleneranno per 80 minuti. Rigide le misure di prevenzione igieniche, anche i palloni saranno sanificati dopo ogni turno di allenamento.

Tutti i calciatori hanno aderito alla richiesta di riprendere gli allenamenti facoltativi e non vedono l’ora di poter tornare a giocare, ma se non ci dovessero essere le condizioni per riprendere il campionato è già pronto il piano B per il ritiro estivo: si andrà a Dimaro a luglio, prima della ripresa della Champions, prevista tra il 7 e il 9 agosto