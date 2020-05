Il Giornale: diritti tv, Sky ha già avvisato le banche che non pagherà

Si finirà in tribunale. Club infuriati, partirà l’ingiunzione di pagamento. Dazn invece è disposto a pagare se il campionato dovesse ripartire

Franco Ordine sul Giornale scrive che finirà in tribunale per la questione diritti tv. Ecco cosa scrive

L’altro vertice fissato tra Lega (l’ad De Siervo) e le tv che non hanno pagato l’ultima rata (Sky, Dazn e Img) ha avuto come

esito un nulla di fatto. I presidenti sono ancora più decisi a far partire l’ingiunzione di pagamento perché hanno scoperto che Sky ha avvertito le banche del mancato versamento di fatto provocando la sospensione delle fatture già presentate e anzi procurando anche il fermo dei castelletti presso i singoli conti. Sky non vuole pagare e trattare la riduzione al contrario di Dazn che invece è disposta a pagare se il campionato dovesse ripartire. Con queste posizioni c’è poco da negoziare. Si finirà in tribunale