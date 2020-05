Il Fatto: a Sky è a rischio il nuovo ad Ibarra. L’ex Zappia ha riallacciato i contatti col calcio

Il Fatto sta seguendo con molta attenzione le questioni di casa Sky. Oggi scrive di un possibile nuovo avvicendamento al vertice.

La Lega ha fatto causa a Sky per il canone di maggio non saldato, ma la sentenza più delicata l’aspetta Maximo Ibarra, l’amministratore delegato dell’azienda. In carica da ottobre e assente dalla sede di Milano da febbraio, Ibarra sente la crisi in arrivo per sé e Sky, vuole recuperare col calcio i profitti che mancano e che gli azionisti americani di Comcast pretendono. Se perde male, perché le vittorie non s’intravedono, rischia. Nel frattempo l’ex ad Andrea Zappia ha riallacciato i contatti con le società di Serie A. Chi comanda in Sky è un’altra conseguenza del virus.