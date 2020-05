Il capitano del Liverpool: “Nessun calciatore dovrebbe essere costretto a giocare”

Henderson si schiera in sostegno dei colleghi che disertano gli allenamenti per paura del Covid-19, come Deeney e Kante

Il capitano del Liverpool, Jordan Henderson, si schiera in difesa dei giocatori che non hanno intenzione di tornare ad allenarsi. Dichiara che nessun calciatore dovrebbe sentirsi “forzato o costretto” a giocare.

Il capitano del Watford, Troy Deeney, e il centrocampista del Chelsea, N’Golo Kante, hanno disertato gli allenamenti perché preoccupati per le condizioni di sicurezza previste dal Project Restart della Premier League.

Henderson ha dichiarato a Sky Sports che avrebbe supportato chi, tra i suoi compagni di squadra, non avesse voluto tornare in campo.

“Rispetto pienamente la loro opinione e la loro decisione di farlo. Penso che ciascuno si trovi in una situazione diversa con la propria famiglia. Se non ti senti a tuo agio o al sicuro, non dovresti sentirti obbligato o costretto a rientrare al lavoro. Rispetto pienamente i ragazzi che non si sentono ancora a proprio agio e spero che rispettino la mia opinione e quella degli altri giocatori che sono tornati in campo”.