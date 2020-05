Il Bate Borisov vince la Coppa al 120esimo, abbracci per tutti (addio protocolli) – VIDEO

Il calcio è più forte di qualsiasi indicazione sanitaria, come dimostra il video che documenta il gol e i festeggiamenti per la Coppa di Bielorussia

Il calcio è più forte dei protocolli. Il Bate Borisov vince la Coppa di Bielorussia con al 120esimo contro la Dinamo Brest. Gol in mischia su calcio d’angolo. E ovviamente si scatena la gioia irrefrenabile dei giocatori e di tutti i componenti della panchina che si abbracciano in barba a qualsiasi protocollo che comunque esiste in Bielorussia anche se lì il calcio non si è mai fermato e il presidente ha sempre detto che per battere il virus basta qualche bicchiere di vodka.