I tre orari della Serie A: 17.15, 19.30 e 21.45. I calciatori contrari alle 17.15

I calciatori non vogliono giocare prima delle 18. Se ne discuterà questa mattina nell’assemblea in programma

Il calcio riparte. Ma a che ora si giocheranno le partite? I calciatori negli ultimi giorni si sono schierati contro le partite nel pomeriggio, cosa che ha costretto la Serie A a valutare più ipotesi.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Nel tentativo di mediare con i calciatori che non intendono scendere in campo prima delle 18, dopo essere partite con 3 slot (16.30, 18.45 e 21), la Serie A si è orientata prima su 17, 19.15 e 21.30 e poi su 17.15, 19.30 e 21,45. Una scelta definitiva non è ancora stata fatta e in entrambi i casi l’Aic non pare entusiasta”.