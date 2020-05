I tifosi del Liverpool non potranno festeggiare il titolo allo stadio, e il club li risarcisce

La stagione dei record, col titolo atteso 30 anni, terminerà a porte chiuse. La società rimborserà abbonati e possessori di biglietti per le quattro partite restanti

Finire la stagione dei record senza festa allo stadio, dopo 30 anni di attesa per il titolo. Ma almeno, i tifosi del Liverpool riavranno indietro i soldi. Lo ha deciso il club, ad un passo dal riprendere la stagione che li dovrebbe consacrare campioni.

La società ha comunicato che contatterà i possessori degli abbonamenti nei prossimi 14 giorni per assicurarsi che vengano rimborsati per le restanti quattro partite della Premier League da disputare – in teoria – in casa. Tutti i tifosi che hanno acquistato i biglietti per le partite finali devono essere rimborsati o ricevere un credito per un acquisto futuro. Con le partite a porte chiuse, il Liverpool perderà circa 12,9 milioni di sterline in mancate vendite dei biglietti solo per il 2019-2020.

Il club ha anche sospeso il processo di rinnovo degli abbonamenti fino a quando non vi sarà chiarezza su quando e in che modo inizierà la prossima stagione.

Il Liverpool è uno dei tanti club della Premier ad aver deciso di rimborsare i tifosi. Everton, Manchester City, Brighton e Norwich City sono stati tra i primi a farlo.

#LFC update on matchday ticket refunds. — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 26, 2020