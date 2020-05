Higuain vuole tornare in Argentina, disposto a ridursi lo stipendio al River Plate

Su La Stampa. L’argentino desidera stare vicino alla mamma malata. La Juventus non farà le barricate per trattenerlo

La Stampa abbandona il campo delle ipotesi e scrive di un incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il Pipita e i vertici del club in cui ha giocato prima di approdare al Real Madrid.

“A tramutare le voci in indizi, l’ipotesi in trattativa, è l’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, tra il Pipita e i vertici del suo primo club: il presidente Rodolfo D’Onofrio e il ds Enzo Francescoli. Inutile aspettarsi conferme, ma si è parlato del futuro e in particolare dell’ingaggio, ostacolo principale all’operazione: il centravanti non si è avventurato nei dettagli, non è ancora il momento e comunque è un tesserato bianconero fino al giugno 2021, ma ha garantito che non sarà un problema accettare un taglio anche cospicuo”.