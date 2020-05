Germania, 933 nuovi casi in un solo giorno. E sabato riparte la Bundesliga

L’RKI in conferenza stampa: “Oltre un milione di test a settimana, ma i tamponi negativi non sostituiscono la quarantena. Il virus è lì, non è scomparso”

Angela Merkel continua a distribuire cautela in conferenza stampa, e a soli quattro giorni dal ritorno in campo della Bundesliga va davanti ai giornalisti anche Lars Schaade, il vicepresidente del Robert Koch Institute, l’ente che registra l’andamento statistico della pandemia in Germania. Il motivo è che in un solo giorno i casi di nuovi positivi sono saliti a 933 rispetto a quello precedente. Un picco un po’ inaspettato visto che nei giorni precedenti si viaggiava intorno ai 300 nuovi positivi ogni 24 ore.

Finora sono 170.508 le persone in Germania infettate dal coronavirus, con 7.533 morti ufficiali. Il numero di persone guarite è di circa 147.200. Schaade spiega che il recente aumento dell’indice di riproduzione del virus (l’ormai famoso R) è la ragione briefing: l’attuale valore di R è un’immagine di più di una settimana fa, a causa delle forti fluttuazioni del numero di nuove infezioni segnalate. Inoltre – spiega – il fattore di riproduzione R non è l’unico fattore da considerare nella diffusione del coronavirus. Anche il numero di nuove infezioni in un confronto quotidiano, il numero di test positivi e il peso per il sistema sanitario sono fondamentali.

“Fintanto che R oscilla attorno al valore 1, va bene considerata l’imprecisione statistica. Diventa difficile quando R è permanentemente a 1.2 o 1.3. Lì abbiamo una crescita esponenziale”.

Dato che la capacità di test del coronavirus è aumentata a oltre un milione alla settimana, il vicepresidente del RKI spiega che le persone esposte alla Covid-19 dovrebbero essere testate. Tuttavia, il test non sostituisce la quarantena, anche se il risultato è negativo.

“Il virus è ancora lì e ciò significa che dobbiamo adattare ulteriormente il nostro comportamento. Ogni nuova infezione nasconde nuovi casi sospetti. Il rischio in Germania è significativamente inferiore rispetto a qualche settimana fa ma non è scomparso”.