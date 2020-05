Gazzetta: senza Raiola, Insigne è un’altra persona. È il riferimento di De Laurentiis

I due sono in continuo contatto, anche per trovare una soluzione alla questione multe. Ed è pronto il prolungamento fino al 2024

Lorenzo Insigne ha un ruolo sempre più centrale nel Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport.

Durante la pandemia è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno della squadra e anche nei rapporti con il presidente De Laurentiis. È diventato il punto di riferimento del club.

“Da qualche settimana, Lorenzo non è più soltanto il capitano. Oggi, è il punto di riferimento del Napoli, non solo in campo, ma anche nei rapporti con il club. In questo periodo i suoi contatti con De Laurentiis sono continui, i due stanno discutendo sulla questione multe per trovare una soluzione che possa rendere meno inquieto il rapporto tra il club e la squadra. Ed è Insigne che tiene i contatti coi compagni, informandoli delle varie decisioni intraprese dai dirigenti e dallo staff tecnico per la ripresa degli allenamenti”.