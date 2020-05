Gazzetta: Napoli, primi contatti con lo Zenit per Azmoun

Il prezzo del cartellino è di 15 milioni, ma n on c’è ancora una trattativa avviata, perché Giuntoli aspetta di capire come finirà a questione rinnovo di Mertens

Sardar Azmoun, attaccante iraniano di 25 anni dello Zenit San Pietroburgo, dovrebbe essere l’uomo giusto per rimpiazzare Dries Mertens. Proprio per questo il ds Giuntoli non lo ha mai perso di vista neanche in questo periodo di inattività.

La trattativa vera e propria non è stata ancora avviata, perché il ds vuole capire come finirà la questione Mertens. In ogni modo, è pronto a definire la questione, con lo Zenit c’è stato un primo contatto attraverso alcuni emissari. Il valore del cartellino di Azmoun si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma il dirigente napoletano proverà a risparmiarne qualcuno inserendo, probabilmente, qualche bonus.

Essendo un calciatore extracomunitario il Napoli dovrebbe liberare un posto per il suo arrivo e i maggiori indiziati al momento sono due, Leandrinho e Lozano, entrambi non inseriti all’interno del progetto della squadra di Gattuso