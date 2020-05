Gazzetta: Manolas ko favorisce il rinnovo di Maksimovic fino al 2023

Con l’infortunio del difensore greco, Gattuso punterà sul serbo. Giuntoli sta discutendo con il suo manager per il rinnovo del contratto per altre due stagioni

Con l’infortunio di Manolas, ci sarà una grana in più per Gattuso nel reparto difensivo. Il greco ha davanti un lungo periodo di stop, un mese e mezzo, e la cosa, scrive la Gazzetta dello Sport, finirà per incidere sul futuro di Maksimovic.

Gattuso, infatti, dovrà affidarsi al serbo e a Koulibaly, che, scrive la rosea, è in buone condizioni.

Maskimovic, così, da alternativa si trasforma in titolare, come era accaduto già nell’ultimo mese prima della sospensione.

“In questo periodo, Cristiano Giuntoli sta discutendo con il suo manager per il rinnovo del contratto. Quello attuale è in scadenza a giugno 2021 e ci sono buone probabilità che il difensore serbo possa prolungare di altre due stagioni, fino al 2023“.