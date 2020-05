Gazzetta: la quarantena in caso di positivo potrebbe essere annullata il 28 maggio

Le disposizioni potranno essere attenuate se i dati dell’emergenza potranno portare a norme ancora meno stringenti

Il Comitato tecnico ha approvato il nuovo protocollo che annulla i ritiri preventivi delle squadre per far partire gli allenamenti di gruppo, ma lascia in vigore la quarantena per tutta la squadra in caso risulti un calciatore positivo.

La richiesta dei club di procedere all’isolamento del singolo in caso di nuova positività è stata accettata. Ma con una specifica: il contagiato verrà isolato e gli altri potranno continuare ad allenarsi, ma solo nel ritiro blindato del proprio centro sportivo e senza contatti esterni.

Ovvio però che in caso di ripartenza del campionato, cosa che verrà discussa più avanti in relazione all’andamento dei contagi, le squadre in cui ci dovesse essere un positivo resterebbero ferme e non potrebbero scendere in campo. Un nodo che lascia molti dubbi sulla ripartenza, ma che, come scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere superato

già si intravede la possibilità di superare l’ostacolo: le disposizioni in caso di nuova positività potranno essere attenuate nella riunione del 28, quando i dati dell’emergenza potranno portare, è la speranza condivisa, a norme ancora meno stringenti. Oppure la clausura potrà essere abolita nel protocollo relativo alla ripresa delle competizioni, mentre questo si limita alla fase di preparazione.