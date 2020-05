Gazzetta: La maggioranza dei club di A contro la soluzione playoff

Ha parlato n questo senso il presidente del Torino Cairo, ma anche quello del Coni Malagò. Il calcio deve pensare a un altro piano B

La maggioranza delle società di A si oppone all’idea dei playoff e playout per portare a termine il campionato. Come sottolineato alcuni giorni fa dal presidente del Torino Cairo, se non ci dovessero essere le condizioni sanitarie per garantire lo svolgimento di tutte le gare restanti, non ci sarebbero neanche per giocare playoff e playout.

D’altro canto, ricorda oggi la Gazzetta dello Sport, le emittenti televisive, uno dei motivi fondamentali per cui si ritiene di dover portare a termine il campionato in corso, richiederebbero sicuramente uno sconto sulla terza rata qualora il numero delle partite disputate dovesse essere ridotto.

Lo stesso presidente del Coni Malagò si era pronunciato contro questa ipotesi