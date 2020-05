Gazzetta: Giuntoli ha pronto un’offerta di 15 milioni per Koch

Il difensore dal fisico prestante, bravo in marcatura, ma anche tecnicamente sarebbe il giusto erede di Koulibaly

Nella prossima sessione di mercato il Napoli cambierà molti componenti della sua squadra, per quella rivoluzione interna nata con l’addio di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso. Tra i sacrificabili c’è sicuramente Koulibaly: il difensore ha dimostrato di avere un mercato interessante sia in Francia che in Premier e in più il suo addio abbasserebbe di molto il monte ingaggi del Napoli.

L’idea sarebbe quella di rimpiazzarlo con un giovane di prospettiva. Giuntoli l’avrebbe già individuato, si tratta di Robin Koch, 23 anni, del Friburgo. Un difensore dal fisico prestante, bravo in marcatura, ma anche tecnicamente. Il ds è orientato a presentare un’offerta di 15 milioni di euro per averne il cartellino, mentre al giocatore verrebbe offerto uno stipendio intorno al milione di euro netto per 5 stagioni

Nelle prossime ora il Napoli potrebbe dare un’accelerata alla trattativa perché anche il Milan è interessato al ragazzo