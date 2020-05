Gazzetta: anche il Milan su Azmoun, ma il Napoli è in vantaggio

Il club rossonero è alla ricerca di punte. Lo Zenit ha fissato il prezzo a 30 milioni ma scenderebbe a 25. Il calciatore ha espresso il suo gradimento per il Napoli

Il Milan è a caccia di punte. E uno dei nomi più accreditati, negli ultimi giorni, è Sardar Azmoun dello Zenit, scrive la Gazzetta dello Sport. Uno degli obiettivi di mercato del Napoli per la prossima sessione.

Il club russo non lo cederebbe per meno di 30 milioni, almeno a quanto dichiara la stampa russa ma forse a 25 ne discuterebbe. Ma su Azmoun, appunto, c’è già il Napoli che lo considera obiettivo prioritario e che ha già incassato il gradimento del calciatore.

La battaglia non dovrebbe essere pari, quindi. Il club partenopeo dovrebbe vantare un vantaggio nella trattativa, se non altro per il sì di Azmoun.