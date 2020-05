Alvino: «In attacco è Azmoun è il preferito dal Napoli, c’è il suo gradimento»

Carlo Alvino ha rilasciato dichiarazioni a radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato dei movimenti in attacco.

Ha confermato che il futuro di Milik sarà lontano da Napoli.

«A fine stagione andrà via, non ci sarà rinnovo. Ma ovviamente il Napoli non regala i suoi calciatori, dovranno arrivare offerte all’altezza. Il calciatore in cima alla liste dei desideri del Napoli è l’iraniano Azmoun (oggi sue dichiarazioni alla tv iraniana) che gioca nel campionato russo con lo Zenit San Pietroburgo. Il Napoli ha le idee chiare e il giocatore ha dato il suo totale gradimento al club»