Garella: «Il modo in cui ruppi col mister Bianchi fu sbagliato»

Intervista al Giornale. «Il numero uno era Maradona. Allenarsi con lui era uno show. Camorra e doping a Napoli? Non so neanche cosa siano. Il complimento più bello lo ricevetti dall’“Avvocato»

L’ex portiere Claudio Garella, che tanti ricordano come Garellik, racconta i suoi ricordi a Il Giornale. Ex di Verona e Napoli, con cui vinse scudetto e Coppa Italia.

«Ero un portiere controcorrente, diverso dai portieri “belli da vedere”, ma non meno efficace di loro. Usando i piedi ho interpretato il ruolo in maniera moderna».

Garella parla di Maradona.

«I campioni più famosi erano tutti in Italia. Zico, Platini, Falcao, Junior, Rumenigge, Socrates… Ma il numero uno rimaneva lui, Maradona. Sognavo di giocare col più grande, e ci sono riuscito. Allenarsi con lui era uno show. A Genova, durante la seduta di rifinitura pre-partita lo sfidai, Diego non voleva più smettere di battere punizioni. Il resto della squadra era ormai sul pullman, ma lui continuava a stare in campo».