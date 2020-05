Figc, la stagione terminerà il 31 agosto. Campionati da finire entro il 20

Lo ha deciso il Consiglio Federale in attesa di una decisione definitiva del Governo che arriverà, come annunciato da Spadafora ieri, il 28 maggio

Ancora novità dal Consiglio Federale della Figc. Abbiamo già scritto dell’anticipazione data da Nicolò Schira, per cui l’indicazione va per la chiusura dei campionati sul campo, senza playoff e playout e con la volontà di far ripartire sia la serie A che la B e la LegaPro.

Adesso arriva anche la deadline per la chiusura del campionato.

La stagione 2019/2020 dovrebbe chiudersi ufficialmente il 31 agosto, ma i tornei dovranno essere conclusi entro il 20. Il tutto in attesa di una decisione definitiva del Governo, che arriverà il 28 maggio, come annunciato ieri dal ministro Spadafora.

I campionati dilettantistici, dalla Serie D in giù, saranno fermati invece definitivamente.