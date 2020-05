Ferlaino: “Esonerai Simoni per gelosia. Con lui quel Napoli avrebbe vinto la Coppa Italia”

Intervista al Mattino: «Mi confessò di aver firmato all’Inter. Ne apprezzai la sincerità ma… Il rigore su Ronaldo? C’era Moggi alla Juve se non sbaglio».

Il Mattino intervista Corrado Ferlaino in occasione della more di Simoni. Ferlaino ricorda il licenziamento e conferma che lo licenziò per ripicca.

«Perché licenziai Simoni? Per gelosia, potrei dire con una battuta. Mi disse: “Presidente, ho firmato con l’Inter”. Apprezzai il suo coraggio e la sua onestà. Però…».

Ferlaino dice che Simoni ne parlò anche alla squadra che da quel momento non girò più e perdeva posizioni in classifica. Anni dopo, si è pentito di quella scelta che fu l’inizio della fine del Napoli e anche – calcisticamente – di Ferlaino.

Tra i tanti ricordi mi sono venute in mente le partite di Coppa Italia contro la Lazio, in cui l’arbitro Collina ci fece rimanere in nove, e l’Inter. Bellissime, appassionanti. Penso che se Simoni fosse rimasto avremmo vinta quella Coppa: ho questo rimpianto.

Sul 98 e il rigore negato su Ronaldo, si limita a una battuta:

C’era già Moggi alla Juve, vero?