Fauci: non sappiamo cosa faccia il virus ai bambini, e voi volete riaprire le scuole…

Il consigliere della Casa Bianca per il coronavirus ha parlato al Congresso: “Se riapriamo troppo presto rischiano nuove epidemie incontrollabili, morte e sofferenza”

“Non sappiamo ancora niente di questo virus. Non sappiamo nemmeno bene che cosa faccia ai bambini e voi volete riaprire le scuole”.

Il dottor Anthony Fauci, il consigliere della Casa Bianca per il coronavirus che Trump sta ridimensionando per favorire la riapertura ancora in piena pandemia, ha parlato al Congresso degli Stati Uniti. E ha esposto tutte le sue preoccupazioni.

“Sono state stabilite delle tappe, delle linee guida, se saltiamo i punti e i protocolli rischiamo epidemie multiple incontrollabili in tutto il Paese. Ciò non si tradurrà solo in sofferenza e morte, ma ci allontanerà dalla nostra ricerca di tornare alla normalità. Se non agiamo tutti insieme e ignoriamo le linee guida la situazione, già oggi pessima, potrà peggiorare in autunno o in inverno”.

Fauci dice non di non avere risposte, è uno scienziato e si basa solo sulle evidenze finora disponibili, in base alle quali può dire che “il virus esiste, non solo qui, in ogni parte del globo. Non saremo mai al sicuro finché non sarà sconfitto. Cerco di essere realistico. Anche per quanto riguarda il ritorno a scuola dei ragazzi. Il problema non è quando, ma come. Dobbiamo mettere gli studenti al sicuro”.

“Io sono uno scienziato, il mio compito è dare consigli, non mi occupo di economia, non sono presuntuoso. Non ho risposte. Quello che so è che non conosciamo niente di questo virus. Non sappiamo neanche cosa faccia ai bambini. Volete farli tornare a scuola, ma non sappiamo se siano immuni. Anzi. In Cina ora ci sono casi su bambini con sintomi che ancora non abbiamo circoscritto, né siamo riusciti a studiare. Sappiamo che presentano sintomi molto simili alla sindrome di Kawasaki”.

Sen. Paul suggested that because the death rate in children is low, schools should be allowed to reopen district by district. Dr. Fauci warned against being “cavalier in thinking that children are completely immune to the deleterious effects” of Covid-19.https://t.co/UtPzZ2TFaa pic.twitter.com/pLKpNAovtJ — The New York Times (@nytimes) May 12, 2020