Espanyol e Leganes regalano un anno di stadio gratis agli abbonati

Gli abbonati di di Espanyol e Leganes potranno andare allo stadio gratis anche l’anno prossimo, qualora le condizioni sanitarie lo permetteranno. Le squadre ultima e penultima della Liga hanno deciso infatti di prorogare le tessere di questa stagione anche per la prossima. E’ la stessa scelta fatta a inizio mese dal Getafe, accusato poi di aver fatto una mossa populistica.

“ll Leganes rinnoverà automaticamente tutti i possessori di abbonamenti per la prossima stagione: è un premio per i nostri tifosi”, spiega in un comunicato il Leganes. L’Espanyol, seconda squadra di Barcellona, va oltre: garantirà ai suoi 27.833 abbonati ingressi gratuiti per la prossima stagione, e “un rimborso del 20% sull’abbonamento corrente, tenendo conto delle partite della stagione 2019/2020 che non potranno seguire allo stadio”.

Peccato che, vista l’attuale classifica, l’offerta varrà probabilmente per le partite di Segunda Division.

COMUNICAT OFICIAL | El @RCDEspanyol compensa als socis i abonats pels partits a porta tancada d’aquesta temporada. COMUNICADO OFICIAL | El RCD Espanyol compensa a los socios y abonados por los partidos a puerta cerrada de esta temporada.#EspanyoldeBarcelona | #RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (#PericosDesdeCasa 🐦🏠) (@RCDEspanyol) May 26, 2020