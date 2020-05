Duka (Uefa): “Il 17 giugno decideremo come terminare le competizioni europee”

A Radio Kiss Kiss Napoli. Sono idee da valutare ma restano in piedi quelle di far giocare i quarti di Champions in gara secca e di far disputare semifinali e finale con formula final four a Instanbul”

Il presidente della Federcalcio albanese, Duka, membro del comitato Uefa, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“In Albania tutte le squadre si stanno allenando. Aspettiamo di cominciare il campionato il 3 giugno. Aspettiamo una risposta positiva dal governo albanese”.

Sul protocollo in caso di nuova positività.

“Nel nostro protocollo, se avvenisse un caso di positività al Covid di un calciatore andrebbe in quarantena solo il calciatore interessato, non tutta la squadra in cui milita”.

Sul termine dei contratti.

“La Fifa ha proposto di spostare il termine dei contratti in scadenza quest’anno, vista l’emergenza. Ora questa indicazione va recepita dalle varie federazioni calcistiche”.

“Il 17 giugno prenderemo una decisione su come terminare le competizioni europee e su quale sarà il giorno ultimo per far terminare i campionati. Dobbiamo aspettare la ripresa o meno di tutti i campionati nazionali per decidere”

“Sono idee da valutare ma che restano in piedi quelle di far giocare i quarti di Champions in gara secca e di far disputare semifinali e finale con formula final four a Instanbul. Il 17 giugno arriverà una decisione definitiva”.