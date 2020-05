Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla libertà di culto

“Dal 18 maggia i fidelia potino annari alla missa e ci stavino spiegata omnia le rigula del prutuculla che havino da rispittari…”

“Dutturi, dutturi, arrivò che venne la circulare del signuri Prefetta sulla libertà di culta… “.

Catarelli eria trasuta plano plano sinza rumorata commo se aviva da trasere in Ecclesia doppo esseri macari facta la crucia piscanna acque nella santiere,

Muntilbano: “Va bine, Catarè: mittimila supra chesta catasta di carta… L’havi litta tibi; che dicia?”.

Catarelli (arrusicanna): “Dutturi, il pizza di carta dicia che dal 18 maggia i fidelia potino annari alla missa e ci stavino spiegata omnia le rigula del prutuculla che havino da rispittari… “.

M: “Ma non potivano aspittari n’altra puca… per le Missa… “.

C: “Ma pirchia lia non è culta?”.

M: “Non tanta: da picciliddro faciva il chirichetta ma poia non ci sugno chiù annata… “.

C: “E in quali annata non c’i havi chiù annata?”.

M: “Forsa quanno etta all’Universitate”.

C: “Allura non ci manca dall’atanna: ma havino passata multa annales”.

M: “Sissi. Inveci tibi ci vaia?”.

C: “Vaia quanno possa: chiù a Pasque ed a Natalia. Poia nella sittimana sancta participa alla prucissiona pinitintiala… “.

M: “E che partia faci?”.

C: “Faci il partiniaria… “.

M: “Nonsi, Catarè, nun dica a casi tue: che partia faci nella prucissiona?”.

C: “Faci, Iudia… “.

M: “Na billa partia”.

C: “Sissi, non mi allamentia: la ginta aspitta la mia intrapretationa. E poia comminta, maacri su Feisebucche”.

M: “Mintula complimenta!”.

C: “Gratia cummissaria, che mi faci il ringratia”.

M: “Ma poia pirchia tu che faci la prucessiona alla Missa alla dominica non ci vaci?”.

C: “La duminica havia da ripusarme: eppoia havia da pinsari alla mea tirra alla mea animalia.. “.

M: “Ma la duminica è lo juorna del Signuruzzo… “.

C: “E’ il juorna sua?”.

M: “Nonsi, è lo juorna di Gisua Crista… “.

C: “Sempera sia lodata… “.

M: “Ammenna”.

C: “Ora pro nobia… “.

M: “Ma che faci la giaculatorie?”.

C: “Nonsi dutturi: ricitava il rusaria”.

M: “Ma allura tu preca?”.

C: “Preca quanno ne havi volia e bisogna”.

M: “E quanno ne havi volia e bisogna?”.

C: “Quanno havia il bisogna di volirla… “,

M: “Clara est”,

C: “Non la sapio… “.

M: “A chi non sapii?”.

C: “A sta Clare che havi ditta… “.

M: “Ma Clare è chella che vadia simpra alla primera Missa a mane”.

C: “Ma na billa fimmina iè?”.

M: “Iè, iè… “.

C: “Allura sapissa che faci?”.

M: “Nonsi, dicissia”.

C: “A mane a mane alla primera Missa ci vadia macari ia”.

M: “La billa stascione che sta per viniri… “.

C: “Ma che faci dutturi sanrima?”.

M: “Nonsi, Catarè, cantava Rina Caetana… “.

C: “Bine, ci stavi chi canta e chi volia sintiri le missa cantata”.

M: “Chesta cattulica sugna… “.