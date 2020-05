Deschamps: “Il calcio riprende solo per motivi economici. Porte chiuse? E’ incoerente”

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha rilasciato un’intervista a Le Parisien. Meglio fermarsi del tutto che giocare a porte chiuse. Questa la sua posizione sulla ripresa o meno del calcio.

Deschamps parla della Bundesliga.

“Ho guardato la Bundesliga da quando sono riprese le partite in Germania. Certo, assomiglia al calcio. Non parlo del ritmo o dell’intensità delle partite. Ma certe immagini mi sembrano molto incoerenti. Vedo giocatori che giocano un incontro con tutti gli elementi propri del calcio: in particolare contatti e scontri. E, poi, vedo in tribuna giocatori di riserva con le mascherine a 2 metri di distanza uno dall’altro. Sinceramente, non capisco. Sono nello stesso impianto, possono entrare in campo da un momento all’altro. In tribuna il rischio sarebbe maggiore? Che incoerenza! Non mi piace“.