Delusione Lozano: De Laurentiis era convinto di aver fatto l’affare del secolo

La delusione per iil risultato ottenuto con Lozano frenano il presidente del Napoli sul mercato di quest’estate

Il Napoli è interessato a Everton Soares per sostituire Callejon, ma dato l’impegno economico che l’affare comporterebbe, scrive la Gazzetta dello Sport, ha deciso di andarci piano dopo la recente delusione derivante dall’acquisto di Hirving Lozano.

Il flop di Hirving Lozano ha generato tanta delusione. Il nazionale messicano era arrivato nella scorsa estate tra l’entusiasmo generale. Lo stesso presidente s’era convinto di aver fatto l’affare del secolo versando 50 milioni al Psv Eindhoven (compresi di commissioni) per soddisfare la richiesta di Carlo Ancelotti. Purtroppo per lui, la realtà è stata di tutt’altro genere, Lozano è finito ai margini della prima squadra e Gattuso non lo ritiene idoneo al suo progetto tecnico.