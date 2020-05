Gazzetta: Napoli-Everton, nei prossimi giorni la prima offerta

Per adesso ci sono stati i primi contatti per capire l’entità dell’affare, dal momento che De Laurentiis vuole avere delle certezze prima di chiudere

Il Napoli ha visto in Everton Soares il calciatore che può sostituire Jose Callejon che con ogni probabilità lascerà il Napoli a fine stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport alcuni emissari di Giuntoli in Brasile hanno iniziato a sondare il Gremio, per capire se è possibilista sull’apertura di una trattativa vera e propria.

Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante. Ecco il motivo per cui De Laurentiis e Giuntoli prima di affondare il colpo vogliono capire fino in fondo le capacità di questo ragazzo.

È chiaro che il giovano non ha in pieno le stesse caratteristiche dello spagnolo, Everton, magari difetterà un tantino nella fase difensiva, ma, nell’insieme è garanzia di qualità, quello che Rino Gattuso chiede nel tridente d’attacco.

Nei prossimi giorni il Napoli farà pervenire la propria offerta che non andrà oltre i 25 milioni comprensivi di bonus. E l’esito dipenderà tanto dalla volontà del giocatore che avrebbe già fatto pervenire il suo gradimento”