De Luca lancia la campagna “cafoneria zero”: basta ammuina nelle strade

Il governatore: partiamo con la promozione turistica internazionale del brand “Campania sicura” e “Campania divina”

Vincenzo De Luca lancia la campagna “cafoneria zero”, vogliamo farla internazionale, la chiameremo “no boor”.

Il governatore della Campania parla della promozione turistica della regione, e parla dell’attrattiva di un territorio più educato.

“Dobbiamo cogliere l’occasione per fare in modo che i giovani non si rincretiniscano, che non ci siano più rumori e ammuina per le strade. Sviluppiamo una campagna per la cafoneria zero. “No boor”, “cafone zero”. Per far crescere lo spirito civico, e umanizzare i momenti di divertimento”.

“Partiamo con una campagna di promozione turistica, cominciando con la celebrazione dell’arrivo a ravello di Wagner. Tra l’altro cercheremo di produrre un video da proporre in Germania. Vogliamo utilizzare il brand “Campania sicura” per promuovere il turismo, per spiegare a che viene dall’estero in una terra benedetta da Dio che la Campania è “divina”, questo è il nostro slogan“.

“Cominciamo la promozione turistica internazionale, completando un lavoro di accertamento epidemiologico, ma se vogliamo dare capacità di attrazione dobbiamo essere una Regione sicura”.