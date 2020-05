De Luca insiste: «Non possiamo rilassarci ora»

«Vi prego di rispettare l’obbligo delle mascherine perché solo con i comportamenti corretti potremmo tornare al più presto alle nostre attività»

Il presidente della Regione Campania in diretta Facebook per il consueto appuntamento con i cittadini per illustrare il punto della fase due

«Non possiamo rilassarci nemmeno per una settimana o mezza giornata, perché se facciamo questi controlli ossessivi siamo tutti più tranquilli per affrontare la Fase 2. Abbiamo registrato presso le ASL già 600 persone tra quelle già tornate in Compania, ora sono in isolamento. Cercheremo di fare i tamponi a chi è in isolamento domiciliare, riducendo i tempi. Per quanto riguarda i controlli attualmente in atto, proseguiremo anche nei prossimi giorni: abbiamo le forze impegnate nel farlo. Manterremo i controlli sulle autostradale ai caselli di Caserta, Napoli Nord, Santa Maria Capua Vedere, Capua e Caianello, Avellino est e ovest, Baiano, Benevento, Mercato San Severino, Lacedonia, Vallata ed aeroporto di Capodichino. Da lunedì ok agli ingressi su Ischia, Capri e Procida Vi prego di rispettare l’obbligo delle mascherine perché solo con i comportamenti corretti potremmo tornare al più presto alle nostre attività»