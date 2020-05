CorSport: per Milik il Napoli vuole almeno 50 milioni

Rinnovo sempre più lontano. Doveva essere il riferimento di Gattuso in attacco. In lizza ci sono l’Atletico Madrid di Simeone, la Juve, il Tottenham e l’Arsenal

In caso di cessione di Arek Milik, il Napoli incasserebbe 50 milioni. È questa, scrive il Corriere dello Sport, la valutazione che il club ha stabilito per l’attaccante polacco. Il suo contratto scade nel 2021 ma il rinnovo è completamente arenato.

“Il problema è sostanzialmente questo: il rinnovo è altamente problematico, non si sblocca. Niente da fare. E sebbene in pieno lockdown il manager del giocatore, David Pantak, abbia anche dichiarato ufficialmente che alla fine della quarantena avrebbe incontrato De Laurentiis per parlare ancora, è impossibile non registrare i sondaggi e i contatti venuti fuori gradualmente: l’Atletico Madrid in copertina, e a seguire la Juve, il Tottenham e l’Arsenal”.