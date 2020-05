CorSport: l’ultimo colloquio tra Mertens e De Laurentiis, o dentro o fuori

Conte, Lampard, Gattuso in pressing su Dries per provano a convincerlo ad accettare la propria squadra. L’Inter ha anche Lukaku

Mertens non ha ancora deciso se cedere alla corte dell’Inter, che negli ultimi giorni si è fatta più intensa rispetto a quella del Chelsea, o se accettare la proposta di rinnovo del Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che il belga è conteso e che ora la battaglia per averlo è condotta da Conte, da un lato e da Gattuso dall’altro, con Lampard sullo sfondo.

“ Il nodo Mertens, tra l’altro, è quasi diventato una partita tra illustri allenatori e un tempo centrocampisti : e se Conte e Lampard hanno parlato con lui raccontandogli il bello della Milano nerazzurra e della Londra in Blues, Gattuso continua il suo pressing napoletano. Inarrestabile, come quando giocava: marcatura strettissima, non s’è mica rassegnato all’idea di perderlo proprio sul più bello. Rino è così. Da sempre”.

Il Chelsea resta sulle tracce del belga, mentre l’Inter gli ha proposto un biennale da 5 milioni a stagione con opzione per il terzo anno legata ad una serie di condizioni e un bonus di 2 milioni alla firma.

Scrive il quotidiano sportivo:

“E ancora: telefonate di Lukaku, suo amico e collega di Nazionale belga, e poi di Conte. Sì, il tecnico dell’Inter gli ha parlato proprio come ha fatto Lampard, ma in mezzo ovviamente c’è Rino. Gattuso: lui sta provando in tutti i modi a convincere Mertens a non andare via e a prolungare la sua storia d’amore con il Napoli. Gli dimostra quotidianamente la sua stima e lo stesso fa il ds Giuntoli”.